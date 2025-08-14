Logo R7.com
Professor é afastado após denúncia de estupro em creche em SC

Imagens registradas pelas câmera de segurança foram encaminhadas para a Polícia Civil e o servidor foi afastado em Barra Velha

ND Mais|Do R7

Uma denúncia envolvendo um suposto caso de estupro em uma creche de Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, mobilizou as autoridades locais nessa terça-feira (12). O caso teria envolvimento com um professor da unidade e uma menina estudante da escola. Segundo Otávio Souza Vieira, advogado da família da vítima, é uma denúncia relacionada ao artigo 127 do Código Penal, que trata sobre “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”.

