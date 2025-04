Professor é afastado por suspeita de estupro dentro de escola em Itajaí Polícia Civil recebeu denúncia de estupro de vulnerável e trabalha na coleta de depoimentos do professor, alunos e familiares ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 08h05 ) twitter

Um professor de um colégio municipal de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, está sendo investigado por suspeita de estupro de vulnerável. O caso foi confirmado pela Prefeitura de Itajaí na tarde desta sexta-feira (11) e teria ocorrido na Escola Básica João Paulo II, localizada no bairro Cordeiros.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este caso alarmante e as medidas que estão sendo tomadas.

