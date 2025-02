Professor é preso por maus-tratos contra enteada autista em SC O homem que maltratava a enteada com autismo era professor de uma escola particular e foi preso na quinta-feira (16) ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h07 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina, em uma operação conjunta entre a DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) e a DPCO (Delegacia de Polícia da Comarca) de Curitibanos, prendeu preventivamente um homem acusado de maus-tratos contra sua enteada, uma criança diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo).

Saiba mais sobre este caso alarmante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

