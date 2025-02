Professor lança livro sobre a presença negra em Santa Catarina Itajaí será a primeira das cinco cidades onde o livro será lançado e distribuído ND Mais|Do R7 22/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 22/02/2025 - 17h45 ) twitter

O professor doutor José Bento Rosa da Silva, referência nos estudos sobre História e negritude no Brasil e História da África e da Diáspora, lança neste sábado (22), em Itajaí, sua livro: “Gente de Ébano – A Presença Negra em Santa Catarina – da Foz do Tijucas à Foz do Itajaí [entre Séculos XIX – XXI]”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre este importante lançamento!

