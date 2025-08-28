Logo R7.com
Professora agredida por mãe de aluno relata medo e seis dias sem sair de casa em SC

Violência teria acontecido depois que pedagoga cobrou mais cuidado de aluno com material escola, em Palhoça; Nepre reforçou pedido...

ND Mais|Do R7

Uma professora agredida em Palhoça está há seis dias sem sair de casa. O caso aconteceu na sexta-feira (22), depois que ela encerrou o turno na escola estadual Maria do Carmo de Souza, no bairro Pachecos. Ao ND Mais, a mulher, que preferiu não se identificar, relatou que a violência aconteceu depois que ela cobrou um aluno para ter mais cuidado com o material escolar. O caso foi registrado na Dpcami (Delegacia de proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) do município.

