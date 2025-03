Professora de creche em SC é afastada após denúncia de agressões a crianças Profissionais de apoio escolar também são suspeitas de omissão; agressões a crianças foi denunciada em Tangará, no Meio-Oeste do estado... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h46 ) twitter

Uma professora do Centro de Educação Infantil Jane Maria Arcari Filippin, em Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi afastada de suas funções após denúncias de supostas agressões a crianças. A prefeitura informou que instaurou um processo administrativo para investigar o caso.

A prefeitura informou que instaurou um processo administrativo para investigar o caso.

