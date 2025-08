Professora e especialista em carros: quem eram as vítimas da colisão frontal na BR-470 A bordo do carro esportivo Miura, as duas vítimas estavam a caminho de um encontro de veículos antigos no momento do acidente ND Mais|Do R7 03/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 04h57 ) twitter

As duas vítimas do acidente na BR-470, em Curitibanos, Santa Catarina, foram identificadas. Simone de Oliveira Ribeiro da Silva, de 47 anos, e Celestino Estanislau Nadal, 59 anos, foram encontrados sem vida pelos bombeiros na manhã deste sábado (2). Eles estavam a caminho de um encontro de carros antigos em Lages quando o modelo esportivo Miura de Celestino se chocou contra um Volskwagen Fox, no quilômetro 276 da rodovia, nas proximidades do trevo de Brunópolis.

