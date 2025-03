Professora é investigada por suspeita de falsificação de diploma em cidade de SC Universidade em que o suposto diploma teria sido emitido se manifestou afirmando que a professora não concluiu o curso de pedagogia... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h06 ) twitter

Uma professora que atuava nas redes estaduais e municipais de ensino de Blumenau está sendo investigada pela falsificação de diploma acadêmico. O caso foi denunciado ao MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), que instaurou um inquérito civil para apurar as circunstâncias da fraude.

Saiba mais sobre essa investigação e suas implicações no sistema educacional consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

