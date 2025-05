Professora envenenada: por que MP pediu novo depoimento da amante do médico suspeito? Preso por suspeita de envolvimento, médico Luiz Antônio Garnica encontrou o corpo da esposa ao voltar da casa da amante em Ribeirão... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 21h43 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Ministério Público solicitou que a amante de Luiz Antônio Garnica, médico preso por suspeita de matar professora envenenada com chumbinho em Ribeirão Preto, preste novo depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (14). A esposa de Luiz, Larissa Talle Leôncio Rodrigues, foi encontrada morta dentro do apartamento do casal na manhã de 22 de março. O laudo toxicológico confirmou a presença de chumbinho no corpo da professora de pilates.

Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Floripa Sustentável promove debate estratégico sobre os rumos da educação em Florianópolis

Quem é a diretora de empresa financeira detida nos EUA por trabalhar ilegalmente

Como suspeito de furtar R$ 46 mil burlou tornozeleira eletrônica e driblou operação em SC