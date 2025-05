Professora morreu envenenada após descobrir traição do marido, revela investigação Segundo testemunhas, a professora que morreu envenenada teria pedido o divórcio quando soube do relacionamento extraconjugal ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h27 ) twitter

O exame toxicológico do corpo de Larissa Talle Leôncio Rodrigues, de 37 anos, levantou a hipótese de que ela morreu envenenada. A professora de pilates foi encontrada morta em 22 de março, no apartamento em que morava com o marido na zona sul de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Saiba mais sobre este trágico caso e as revelações da investigação consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

