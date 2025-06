Professora nota marcas e criança de 7 anos alega agressões com fio de luz em SC A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma escola de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste do estado; criança...

