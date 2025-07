Profissionais são atacados por pacientes durante atendimento em hospital de SC O enfermeiro tentou defender a colega de trabalho e acabou violentamente agredido pela dupla suspeita, em um hospital de Dionísio Cerqueira... ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um enfermeiro, de 57 anos, e uma técnica de enfermagem, de 55 anos, foram ameaçados e agredidos na noite de domingo (13), no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada e detalhou que dois homens, de 40 e 33 anos, chegaram ao local para um atendimento e iniciaram as agressões. A técnica de enfermagem foi ameaçada e agredida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

Leia Mais em ND Mais:

Grave acidente na SC-443 mata jovem de 26 anos: ‘Um menino muito bom’

Criminosos ameaçam incendiar lojas e exigem Pix de comerciantes da Grande Florianópolis

R$ 2 mil em cédulas falsas: PF descobre esquema em encomendas postais em SC