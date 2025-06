Programa Casa Catarina é ampliado e pode chegar a 13 novos municípios do Sul de SC; veja quais Primeira etapa do projeto contemplou quatro municípios do Sul do estado, com 10 mil habitantes; segunda etapa é disponível para cidades... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h37 ) twitter

Com a ampliação do Programa Casa Catarina para todo o estado, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família divulgou que a primeira etapa estava disponível para municípios com até 10 mil habitantes. Dessas 106 cidades habilitadas a participar, quatro são do Sul do estado. Com o objetivo de facilitar o acesso à moradia própria para famílias catarinenses, o programa distribui recursos a grupos familiares que não possuem condições de adquirir uma casa. Para cada residência, as prefeituras recebem o valor de R$ 114 mil, totalizando um investimento de R$ 145 milhões.

