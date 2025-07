Programação de julho no Teatro Elias Angeloni tem humor, balé e rock em Criciúma De Paul Cabannes a Queen Legend, teatro reúne atrações para todos os públicos ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 02h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h37 ) twitter

Com o objetivo de oferecer ao público atrações que agradem diferentes estilos, o Teatro Elias Angeloni, em Criciúma, segue com uma programação diversa no mês de julho. De stand-up a balé clássico, os espetáculos proporcionam momentos únicos para toda a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação!

