Programação Especial dos Filmes Vencedores do Oscar 2025 no Paradigma Cine Arte Assista aos principais filmes vencedores do Oscar de 6 a 12 de março. Assinantes do Clube ND têm 50% de desconto no ingresso. Aproveite...

ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 21h06 )

