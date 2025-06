Programas da ACIF ajudam Florianópolis a avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, programas da ACIF reforçam a preocupação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 ) twitter

Atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU é um desafio global — e ações locais fazem toda a diferença. Em Florianópolis, a Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF) se destaca com iniciativas ambientais que já geraram impactos diretos em educação, reciclagem, economia circular e proteção dos recursos naturais. Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a entidade reforça seu compromisso com dois programas estratégicos: ReÓleo e “É lixo ou é reciclável?”.

Saiba mais sobre como a ACIF está transformando Florianópolis em um exemplo de sustentabilidade acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

