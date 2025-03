Proibido morrer? Tijucas decreta situação de emergência por falta de vagas em cemitério Município na Grande Florianópolis tem apenas uma vaga disponível para sepultamentos; prefeitura estuda privatização do serviço ND Mais|Do R7 02/03/2025 - 01h25 (Atualizado em 02/03/2025 - 01h25 ) twitter

Tijucas, cidade de 51 mil habitantes na Grande Florianópolis, decretou situação de emergência devido à falta de vagas em cemitério municipal da cidade. Na última sexta-feira (28), restava apenas uma vaga para sepultamentos, levando a prefeitura a declarar o local em “situação de emergência”.

Para entender melhor essa grave situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

