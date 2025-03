Projeto Chapecozinho reforça abastecimento em 4 cidades do Oeste catarinense As obras da Adutora de Água Tratada do Projeto Chapecozinho começam nesta quinta-feira (13) ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h10 ) twitter

A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) segue avançando nas obras da Adutora de Água Tratada do Projeto Chapecozinho. A partir desta quinta-feira (13), serão iniciados os trabalhos em um novo trecho da instalação, localizado no município de Xaxim, no Oeste de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como o Projeto Chapecozinho está transformando o abastecimento de água na região!

