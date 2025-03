Projeto de concessão do Mercado Público de Joinville tramita na Câmara de Vereadores Concessão do Mercado Público de Joinville deverá contemplar obras de melhorias, manutenção e exploração do espaço

ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share