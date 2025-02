Projeto de ponte é alterado após motoristas passarem ‘raspando’ por estrutura de retorno em SC Retorno abaixo da Ponte do Portal, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, funcionará em mão única ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo do Estado alterou o projeto de retorno sob a Ponte do Portal, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. A decisão veio após um vídeo, que circulou nas redes sociais no início de janeiro, mostrar diversos veículos passando pelo local e quase “raspando” na estrutura. Quando for inaugurada, a via funcionará em mão única.

Para mais detalhes sobre as mudanças e o impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

O trabalho da Celesc para amenizar apagões em região nobre de Florianópolis

Criadora do hino oficial de Gaspar morre aos 80 anos

VÍDEO: Inconformada com término, mulher tenta matar filha do ex a facadas; ‘Minha vingança’