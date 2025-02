Projeto esportivo abre mais de 2 mil vagas para crianças e adolescentes em Joinville São 12 modalidades abertas para a faixa etária dos 6 aos 17 anos ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 09h26 ) twitter

O Movimenta Joinville está com inscrições abertas para a cidade do Norte catarinense. O projeto esportivo disponibilizará mais de duas mil vagas, em 12 modalidades, para o ano de 2025. Podem se inscrever crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre como participar!

