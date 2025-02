Projeto garante acessibilidade no Morro do Careca, em Balneário Camboriú Morro do Careca em Balneário Camboriú terá projeto de acessibilidade para que todos possam visitar ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 02/02/2025 - 22h46 ) twitter

O Complexo Turístico do Morro do Careca em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, terá um projeto exclusivo para garantir a acessibilidade no Morro do Careca.

