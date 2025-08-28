Projeto milionário em SC prevê bairro com complexo automobilístico e shopping a céu aberto Investimento de R$ 150 milhões também projeta centro comercial, pistas e espaço para 10 mil moradores

Um investimento milionário prevê a construção de um novo bairro em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, com um complexo automobilístico e um centro comercial no modelo open mall (shopping a céu aberto). O empreendimento, chamado Vila Franca, terá aporte de R$ 150 milhões em uma área de 870 mil metros quadrados e é idealizado pela Artique Incorporadora.

