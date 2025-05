Projeto “Música nas Igrejas” leva concerto especial à Paróquia dos Sagrados Corações Apresentação integra as comemorações dos 275 anos da cidade de São José. ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 08h16 ) twitter

A NDTV RECORD realiza, no próximo sábado (27), às 20h, mais uma edição do projeto “Música nas Igrejas”, desta vez na Paróquia dos Sagrados Corações, localizada no bairro Barreiros, em São José. A iniciativa faz parte das comemorações do aniversário do município, e tem como objetivo unir música, fé e cultura em apresentações especiais realizadas dentro de igrejas da região, valorizando o patrimônio religioso e talentos locais.

