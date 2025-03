Projeto prevê R$ 113 mi em recursos para expansão da infraestrutura de gás natural no Sul de SC Araranguá, Cocal do Sul, Criciúma, Nova Veneza e Siderópolis são as cidades beneficiadas; investimentos serão distribuídos até 2030... ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 30/03/2025 - 12h45 ) twitter

Com a previsão de mais de 60 km de rede implantada até 2030, a SCGÁS intensifica a presença em Araranguá, Cocal do Sul, Criciúma, Nova Veneza e Siderópolis. Ao todo, os projetos que compõem o conjunto Redes do Sul receberão R$ 113 milhões em investimentos para expansão da infraestrutura de gás natural no Sul de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes desse importante investimento!

