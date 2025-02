Projeto que obriga professores a fazerem curso de ‘neutralidade política’ avança em SC; entenda Projeto que prevê formação ética e política para docentes da rede estadual já avançou em duas comissões da Alesc; para sindicato de... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 05h25 (Atualizado em 28/02/2025 - 05h25 ) twitter

“Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado” é um dos princípios do projeto de lei 0216/2024, da deputada Ana Campagnolo (PL), que já avançou em duas comissões na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina). A proposta prevê que os professores da rede estadual catarinense passem por uma formação semestral envolvendo o Código de Ética Docente estabelecido no projeto.

Para entender todos os detalhes e implicações dessa proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

