Projeto que renomeia parque em Florianópolis é considerado legal pela Procuradoria-Geral

A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Florianópolis considerou legal e constitucional o projeto de lei nº 19035/2024, do vereador João Cobalchini (MDB), que propõe a mudança de nome do Parque de Coqueiros para homenagear Hamilton Schaefer, figura reconhecida pela comunidade como peça-chave na criação e consolidação daquele espaço público.

Saiba mais sobre essa importante homenagem e a legalidade do projeto consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

