Projeto vai revitalizar trilhas do Parque Nacional da Serra do Itajaí em Indaial Projeto será feito em parceria com ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), em Indaial ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As trilhas do Parque Nacional da Serra do Itajaí, que fica localizado nos municípios de Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos, devem receber uma revitalização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este importante projeto de revitalização e suas fases! saiba mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fabrício vê Figueirense preparado para a Série C: ‘mais fortes que no Catarinense’

O que é DNA-HPV, novo exame que vai substituir o Papanicolau no SUS

Imposto de Renda: declaração pré-preenchida será liberada nesta terça; veja como fazer