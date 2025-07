Pronampe SC é reativado com créditos de R$ 20 mil a R$ 150 mil para micro e pequenos negócios Cada contrato pode ser firmado por até 48 meses, com taxas reduzidas; objetivo do Pronampe SC é fomentar as micro e pequenas empresas... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 ) twitter

ND Mais

A linha de crédito Pronampe SC, voltada exclusivamente a micro e pequenas empresas de diversos segmentos, voltou a operar nesta quarta-feira (23). A reativação ocorre por meio da Agência de Fomento de Santa Catarina (Badesc), em parceria com cooperativas de crédito e com apoio institucional da Acate (Associação Catarinense de Tecnologia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Pronampe SC!

