Proprietária de imóvel em Florianópolis relata receber diversas vítimas de golpe à sua porta O motivo é o conhecido golpe do falso aluguel, em que golpistas anunciam imóveis que não pertencem a eles e cobram pagamentos antecipados... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 04h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 04h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a alta temporada, a procura por aluguéis de veraneio aumenta em Florianópolis. No entanto, os casos de golpe do falso aluguel também crescem. A proprietária de um apartamento na capital catarinense relata que, com frequência, recebe vítimas à sua porta, as quais acreditam terem alugado o local, uma vez que o endereço do imóvel foi utilizado para criar anúncios enganosos.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e como se proteger acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ministério Público pede à Prefeitura de Blumenau detalhes sobre merenda escolar

Bancos irão funcionar com alterações na primeira semana de março; veja o que muda

Mega-Sena: seis apostadores de SC batem na trave e levam pequena bolada; veja onde