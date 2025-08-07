Proprietário é morto a facadas por inquilino durante cobrança de aluguel em Itajaí Homem morto a facadas tinha passagens por lesão corporal, tráfico de drogas e furto; suspeito também tem ficha criminal incluindo crimes... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem, de 38 anos, foi morto a facadas em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. O crime foi registrado na noite desta terça-feira (5), no bairro São Vicente. Este é o primeiro homicídio registrado no município em 106 dias.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Swing em hotel da Beira-Mar acaba em tiro por ciúmes e condenação em Florianópolis

‘Vamos tirar o Velha’: Luciano Hang sugere trocar nome de cidade no Litoral Norte de SC

‘Super-drones’ e pistolas do FBI reforçam segurança em Balneário Camboriú