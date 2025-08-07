Proprietário é morto a facadas por inquilino durante cobrança de aluguel em Itajaí
Homem morto a facadas tinha passagens por lesão corporal, tráfico de drogas e furto; suspeito também tem ficha criminal incluindo crimes...
Um homem, de 38 anos, foi morto a facadas em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. O crime foi registrado na noite desta terça-feira (5), no bairro São Vicente. Este é o primeiro homicídio registrado no município em 106 dias.
Um homem, de 38 anos, foi morto a facadas em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. O crime foi registrado na noite desta terça-feira (5), no bairro São Vicente. Este é o primeiro homicídio registrado no município em 106 dias.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: