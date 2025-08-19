Logo R7.com
Protesto contra Nikolas Ferreira impulsiona venda de ingressos de evento em SC

Presença confirmada do deputado federal na Univali de Itajaí foi alvo de manifestações contrárias de estudantes

A Ação Política Atlântico Sul – APAS Conference, marcada para ocorrer no sábado (23) na Univali de Itajaí, registrou aumento na procura de ingressos após a polêmica envolvendo a manifestação de estudantes contra a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

