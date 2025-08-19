Protesto contra Nikolas Ferreira impulsiona venda de ingressos de evento em SC
Presença confirmada do deputado federal na Univali de Itajaí foi alvo de manifestações contrárias de estudantes
A Ação Política Atlântico Sul – APAS Conference, marcada para ocorrer no sábado (23) na Univali de Itajaí, registrou aumento na procura de ingressos após a polêmica envolvendo a manifestação de estudantes contra a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).
Para saber mais sobre essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
