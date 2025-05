Protesto na favela do Moinho em SP: entenda como começou Estado demolia casas desocupadas quando começou protesto na favela do Moinho; governo quer transformar local em parque ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h27 ) twitter

Um grupo de manifestantes montou barricada com fogo afetando linhas de trem durante protesto na favela do Moinho, no centro de São Paulo, no fim da tarde desta segunda-feira (12). O governo do estado afirma ter dado início a demolição de casas desocupadas e que ofereciam risco. A proposta é desocupar a comunidade e construir um parque no local.

Para entender todos os detalhes sobre o protesto e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

