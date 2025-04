Protestos contra Trump levam milhares de pessoas às ruas nos EUA Neste sábado (5), ruas americanas foram tomadas por protestos contra Trump e medidas tomadas no governo americano ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 06/04/2025 - 15h05 ) twitter

Opositores do presidente Donald Trump e do bilionário Elon Musk se reuniram para protestar contra as ações do governo em relação à redução de pessoal, à economia, aos direitos humanos e outras questões. Os protestos contra Trump ocorreram em todo território americano neste sábado (5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os protestos e suas repercussões.

