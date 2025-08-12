Protetor de animais de SC perde direito de ter pets após polícia encontrar cães em seu freezer Sítio de homem em Biguaçu tinha cerca de 80 cães desnutridos e doentes, além de cachorros mortos e congelados em um freezer ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h58 ) twitter

O homem preso na sexta-feira (8) com cerca de 80 cães desnutridos e doentes — além de cachorros mortos congelados em um freezer — em Biguaçu, na Grande Florianópolis, foi proibido pela Justiça catarinense de ter animais sob sua responsabilidade. A decisão foi tomada no sábado (9), durante a audiência de custódia que determinou sua soltura. Segundo informações, o homem atuava como uma espécie de protetor de animais. A operação da Polícia Militar resgatou quase 80 cães em um sítio no interior do município, onde foram encontrados animais debilitados, sem alimentação adequada e vivendo em condições insalubres.

