Protetor de animais preso em SC diz que congelou cães para evitar proliferação de vírus Polícia resgatou mais de 80 cachorros desnutridos e doentes no sítio do protetor de animais em Biguaçu; em nota, ele afirma que é inocente... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h37 ) twitter

O protetor de animais preso por maus-tratos em Biguaçu, na Grande Florianópolis, explicou o motivo de ter congelado cães mortos — encontrados em seu freezer no dia da operação policial. Ele foi preso na sexta-feira (8) e solto no sábado (9), ficando proibido de ter animais sob sua guarda novamente. A operação da Polícia Militar resgatou quase 80 cães em um sítio no interior do município, onde foram encontrados animais debilitados, desnutridos, doentes, sem alimentação adequada e em condições insalubres.

