Próxima grande enchente no RS é questão de tempo, alertam especialistas Eventos climáticos extremos como a enchente no Rio Grande do Sul, que deixou rastro de destruição há um ano, serão cada vez mais recorrentes... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 01h59 (Atualizado em 29/04/2025 - 01h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Há um ano, 478 municípios gaúchos foram atingidos pelo desastre climático que deixou 183 mortos, 806 feridos e 27 desaparecidos. Meteorologistas avaliam que a próxima enchente no Rio Grande do Sul é uma questão de tempo. Segundo a MetSul Meteorologia, ainda não há data exata para uma nova tragédia, mas as mudanças climáticas reduzirão cada vez mais o intervalo de tempo entre os eventos extremos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre os riscos e previsões climáticas.

Leia Mais em ND Mais:

Leilão do Itaú tem imóveis a partir de R$ 105 mil em Santa Catarina

Processo seletivo em Rio do Sul oferece salários de até R$ 6,5 mil

FOTOS: Ferrari perde controle, invade contramão e bate de frente com Gol em SP