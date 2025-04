Próxima joia do turismo em SC, Itapema traça alternativas da mobilidade urbana Itapema completa 63 anos com projetos em andamento que devem alavancar o setor turístico; veja como ficará mobilidade ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 21/04/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hard Rock Cafe, píer com roda gigante e nova marina são alguns dos empreendimentos que farão com que Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, se torne ainda mais uma referência no setor turístico. Nesta segunda-feira (21), a cidade completa 63 anos e já figura entre os metros quadrados residenciais mais valorizados do Brasil, ficando pouco atrás da vizinha Balneário Camboriú, que lidera o ranking da FipeZap.

Para saber mais sobre os planos de mobilidade urbana e as novas atrações que prometem alavancar o turismo em Itapema, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Morador de Blumenau cria mini mundo germânico com réplicas de casas enxaimel

GALERIA: As visitas do Papa Francisco ao Brasil em imagens

Morre Papa Francisco: quem são os catarinenses elegíveis para o novo papado