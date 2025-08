Próximo adversário do Figueirense vive jejum de 12 jogos sem vencer e está perto do Z-4 Próximo adversário do Figueirense na Série C, o Maringá vive uma sequência de 12 partidas sem ganhar e está com um ponto a mais que... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 04h57 ) twitter

Adversário do Figueirense na próxima rodada da Série C do Brasileiro, o Maringá vive um jejum de vitórias que já chega a 12 jogos, sendo 11 deles pela Terceira Divisão. O time paranaense teve uma boa largada de Série C com três vitórias e um empate, mas depois da quinta rodada não ganhou mais de ninguém. No entanto, está com 17 pontos e na frente do Figueirense – que tem 16.

