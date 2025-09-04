Psicodesign: cidade do Litoral de SC esconde novo conceito de moradia de luxo Com valorização quase o dobro da média nacional, Itapema está no centro das atenções do mercado de luxo e construtora aposta em conceito... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 20h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h17 ) twitter

ND Mais

Um conceito que vai bem além da personalização padrão da indústria e do fino acabamento: uma construtora de Itapema passou a investir em um método chamado “psicodesign”, onde os imóveis são projetados para criar um ambiente que promova o bem-estar e a saúde e representem a essência dos moradores.

Saiba mais sobre essa inovadora abordagem de moradia de luxo consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

