Psicólogo é condenado a 21 anos por abusar de menino em consultório em SC
Profissional havia sido preso em 30 de maio deste ano, em Brusque.
Um psicólogo acusado de abusar de uma criança, de 8 anos, foi condenado em Brusque. A sentença, confirmada na última semana, é de 21 anos e 4 meses de prisão. O crime foi cometido dentro do consultório do réu.
Um psicólogo acusado de abusar de uma criança, de 8 anos, foi condenado em Brusque. A sentença, confirmada na última semana, é de 21 anos e 4 meses de prisão. O crime foi cometido dentro do consultório do réu.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: