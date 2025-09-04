Logo R7.com
Psicólogo é condenado a 21 anos por abusar de menino em consultório em SC

Profissional havia sido preso em 30 de maio deste ano, em Brusque.

ND Mais|Do R7

Um psicólogo acusado de abusar de uma criança, de 8 anos, foi condenado em Brusque. A sentença, confirmada na última semana, é de 21 anos e 4 meses de prisão. O crime foi cometido dentro do consultório do réu.

