Publicidade cresce mais de 100% e muda mapa da economia criativa em SC, revela pesquisa Setor de economia criativa teve crescimento de 30,27% entre dezembro de 2020 e maio de 2025; Publicidade surpreendeu na geração de... ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A economia criativa empregou 180 mil trabalhadores de Santa Catarina em maio de 2025. O setor teve um crescimento de 30,27% entre dezembro de 2020 e maio de 2025. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das novidades sobre a economia criativa em SC!

Leia Mais em ND Mais:

Sonho de estabilidade? Defensoria-SC abre concurso com salários de até R$ 9,3 mil

Homem segue dica do ChatGPT, troca sal por ‘veneno’ e acaba internado com paranoia

‘Pedra de 8 cm’: ônibus com 51 passageiros é apedrejado em SC e madrugada vira pesadelo