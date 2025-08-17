Logo R7.com
Publicidade cresce mais de 100% e muda mapa da economia criativa em SC, revela pesquisa

Setor de economia criativa teve crescimento de 30,27% entre dezembro de 2020 e maio de 2025; Publicidade surpreendeu na geração de...

A economia criativa empregou 180 mil trabalhadores de Santa Catarina em maio de 2025. O setor teve um crescimento de 30,27% entre dezembro de 2020 e maio de 2025. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

