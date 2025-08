QR Code e Pix facilitam embarque em transporte coletivo em Chapecó; entenda Aplicativo da Auto Viação permite pagar passagem com Pix e embarcar usando apenas o celular ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h17 ) twitter

ND Mais

Quem usa o transporte coletivo em Chapecó, no Oeste catarinense, agora tem uma alternativa mais prática para pagar a passagem e recarregar o cartão. Um novo aplicativo permite que os passageiros comprem o bilhete diretamente pelo celular, com pagamento via Pix, e embarquem usando apenas um QR Code e sem precisar levar dinheiro, enfrentar fila ou se preocupar com troco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as novidades sobre o transporte coletivo em Chapecó!

