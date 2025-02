Quadra na Zona Norte de Joinville será uma ‘grande rotatória’; veja o que muda no trânsito Alteração busca dar mais fluidez ao trânsito na Zona Norte de Joinville após recentes mudanças na região ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O trânsito no bairro Bom Retiro, na Zona Norte de Joinville, vai passar por mudanças a partir do dia 6 de março. A alteração vai transformar uma quadra em mão única e, segundo a Prefeitura, deve auxiliar a dar mais fluidez ao trânsito na região.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito!

Leia Mais em ND Mais:

Caminhão atropela condutor de scooter e vítima morre em Itapema

Adolescente de 13 anos é arrastado por onda e morre afogado em Balneário Camboriú

FOTOS: Adolescente de Pomerode fã de Luan Pereira curte aniversário com o ídolo no Beto Carrero