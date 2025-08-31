Quadricolor vai classificar? Onde assistir Brusque x CSA ao vivo e horário pela Série C
Brusque enfrenta o CSA com missão de se classificar na Série C
O Brusque enfrenta o CSA neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer. O jogo é válido pela rodada final da Série C e será transmitido pelo SportyNet.
O Brusque enfrenta o CSA neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer. O jogo é válido pela rodada final da Série C e será transmitido pelo SportyNet.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a partida!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a partida!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: