Quadricolor vai classificar? Onde assistir Brusque x CSA ao vivo e horário pela Série C Brusque enfrenta o CSA com missão de se classificar na Série C ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 22h56 (Atualizado em 30/08/2025 - 22h56 )

O Brusque enfrenta o CSA neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer. O jogo é válido pela rodada final da Série C e será transmitido pelo SportyNet.

