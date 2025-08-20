Quadrilha com esquema ‘complexo’ de lavagem de dinheiro em SC tem R$ 1 milhão apreendido
Quantia milionária foi apreendida em cheques, dinheiro, relógios, celulares, computadores, uma arma e munições; além disso, um homem...
A polícia apreendeu, nesta terça-feira (19), R$ 1 milhão em bens de uma quadrilha acusada de ser responsável por um “esquema complexo” de lavagem de dinheiro. Mandados foram cumpridos em 31 endereços da Grande Florianópolis, da Serra catarinense e de São Paulo.
A polícia apreendeu, nesta terça-feira (19), R$ 1 milhão em bens de uma quadrilha acusada de ser responsável por um “esquema complexo” de lavagem de dinheiro. Mandados foram cumpridos em 31 endereços da Grande Florianópolis, da Serra catarinense e de São Paulo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação impactante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação impactante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: