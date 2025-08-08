Quais obras estão previstas no acordo de R$ 365 milhões entre SC e PR para o Litoral Norte Entre as melhorias previstas estão a duplicação de 19 quilômetros da SC-417, ligando a BR-101 ao Contorno Sul de Garuva

Uma dívida que se arrastava há mais de 30 anos entre Paraná e Santa Catarina foi resolvida. O valor, referente a royalties do petróleo da Petrobras, será quitado por meio da execução de obras no Litoral Norte catarinense, beneficiando os municípios de Garuva e Itapoá, na divisa com Guaratuba (PR). A dívida é proveniente a uma distribuição errada dos royalties entre os dois estados. Segundo uma ação executada pelo governo catarinense em 1991, cálculos equivocados na época fizeram com que o Paraná recebesse valores que deveriam ter sido pagos para Santa Catarina.

Para saber mais sobre as obras e o impacto desse acordo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais: