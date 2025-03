Quais praias estão próprias para banho durante o Carnaval em Santa Catarina Nos 238 pontos monitorados no estado, 179 estão próprios para banho, o que representa 75,21%. ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 01h25 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h25 ) twitter

O IMA (Instituto do Meio Ambiente) divulgou o relatório de balneabilidade referente 24 a 28 de fevereiro de 2025. Nos 238 pontos monitorados no estado, 179 estão próprios para banho, o que representa 75,21%.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as condições de balneabilidade das praias!

