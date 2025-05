Quais são os 5 cursos proibidos no EAD? O governo federal publicou nesta segunda-feira um decreto que altera as regras do EAD no Brasil, proibindo a oferta de cinco cursos... ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 23h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h56 ) twitter

O governo federal publicou nesta segunda-feira (19) um decreto que altera as regras do ensino superior a distância no Brasil, sendo anunciados 5 cursos proibidos no EAD para graduação. A medida, segundo o governo, visa garantir a qualidade da formação em áreas que exigem prática intensiva e contato direto com pacientes ou equipamentos, impactando estudantes, vestibulandos e instituições de ensino.

Para saber mais sobre as mudanças e quais cursos foram afetados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

