Quais são os apartamentos mais caros de Joinville? Valores chegam a R$ 7,5 milhões Apartamentos ultrapassam R$ 3 milhões e atraem compradores de fora em busca de alto padrão em Joinville ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 05h03 )

Apartamentos de alto padrão têm ganhado espaço no mercado imobiliário de Joinville, com unidades que superam os R$ 3 milhões. Localizados nos bairros Atiradores, América e Centro, os imóveis contam com quatro a cinco suítes, áreas de lazer completas e itens de tecnologia, segurança e privacidade.

Para saber mais sobre os apartamentos mais caros da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

